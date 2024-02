BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 47,12 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,45 EUR. Zuletzt wechselten 64.374 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 7,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,39 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,75 EUR angegeben.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus