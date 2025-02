BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 47,63 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,3 Prozent auf 47,63 EUR nach. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 47,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 239.118 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,33 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,22 EUR.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BASF.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

