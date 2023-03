BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel BASF 46,27 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 46,36 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 46,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.835 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 54,45 EUR.

Am 24.02.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.323,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.776,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.04.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

