BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 53,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 53,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 52,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 541.891 BASF-Aktien.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,96 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 51,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 23.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.871,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.323,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. BASF dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,59 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

