BASF Aktie News: BASF am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,95 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 52,95 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 52,71 EUR ein. Bei 53,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.342.359 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 53,53 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,10 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,85 EUR je BASF-Aktie an.

BASF veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 15.871,00 EUR, gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,86 Prozent präsentiert.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,59 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Aktien-Analyse: UBS AG bewertet BASF-Aktie