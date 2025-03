BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 47,44 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 47,44 EUR. Bei 47,42 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,72 EUR. Bisher wurden heute 1.185.596 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. 16,06 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 54,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 EUR je BASF-Aktie belaufen.

