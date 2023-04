BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel BASF 46,93 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,4 Prozent auf 45,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.004.427 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,64 EUR.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,93 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.499,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.776,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BASF am 28.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte BASF die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je BASF-Aktie belaufen.

