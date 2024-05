BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 48,55 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,55 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,66 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 82.875 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,10 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,33 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00 EUR an.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

