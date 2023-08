BASF Aktie News: BASF am Mittag in Grün

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 45,12 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,12 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,41 EUR. Mit einem Wert von 45,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 206.466 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,79 EUR.

BASF veröffentlichte am 28.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,37 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,88 EUR je Aktie.

