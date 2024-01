BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 45,07 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 45,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 44,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.013.092 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,90 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

