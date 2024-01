BASF Aktie News: BASF büßt am Vormittag ein

Umbau im Depot: So bewegt ein Vorstand die BASF-Aktie

Aktienempfehlung BASF-Aktie: Deutsche Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse - BASF-Aktie fester

Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der BASF-Aktie angepasst

BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Montagshandels nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

ROUNDUP: Weitere Glyphosat-Niederlage für Bayer - Aktie am Dax-Ende

Bayer-Aktie tiefrot: Bayer in den USA wegen Roundup zu Milliardenstrafe verdonnert

Heute im Fokus

Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen. Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen. Porsche AG erfolgreich beim VfB Stuttgart eingestiegen. Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig.