BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 47,04 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 47,04 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,36 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 432.165 BASF-Aktien.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 50,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,39 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,75 EUR.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,59 EUR je Aktie.

