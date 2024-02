BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 47,13 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 47,13 EUR zu. Bei 47,36 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.674 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 50,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,39 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,75 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.871,00 EUR – das entspricht einem Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

STOXX-Handel Euro STOXX 50 im Minus

Investment-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK