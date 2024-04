BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag nordwärts

29.04.24 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 49,02 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,02 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 49,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.273.759 BASF-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 10,77 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,88 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,05 EUR. BASF veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die BASF-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF. In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich stärker Freitagshandel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

