BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Montagvormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 49,08 EUR zu. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,17 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,99 EUR. Zuletzt wechselten 110.072 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 11,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 17,99 Prozent sinken.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,35 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 52,05 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,58 Prozent auf 17,60 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,58 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich stärker

Freitagshandel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge