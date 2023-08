BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,75 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,75 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 45,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 613.901 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,79 EUR für die BASF-Aktie.

Am 28.07.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.974,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.305,00 EUR.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BASF-Investment abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

SPD macht Druck für 'Transformationsstrompreis': Fünf Cent für fünf Jahre