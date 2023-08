BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 45,71 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,71 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 45,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.191 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,08 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,79 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.07.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,37 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.10.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,88 EUR je BASF-Aktie.

