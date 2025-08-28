BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 45,84 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,84 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 45,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.169 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,77 Mrd. EUR, gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je BASF-Aktie.

