BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,75 EUR. Bei 48,85 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.059 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Gewinne von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.735,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.946,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

