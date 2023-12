BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

BASF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 48,72 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 48,72 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.114 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 10,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 31.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.735,00 EUR – eine Minderung von 28,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21.946,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Gewinne in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start