BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Minus

Die BASF-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 52,18 EUR. Bei 52,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 888.284 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 23,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 38,79 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 26.10.2022 vor. Das EPS lag bei 1,77 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

Am 24.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

BASF-Aktie gewinnt dennoch: Credit Suisse stuft BASF doppelt ab - Kursziel drastisch gesenkt

BASF-Tochter Wintershall DEA: Nord Stream 2-Beteiligung seinerzeit sinnvoll - Uniper wegen GAZPROM-Partnerschaft eingestiegen

