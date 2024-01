BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Verlusten

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 44,56 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 44,56 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 44,38 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 707.852 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 21,29 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 9,66 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,17 EUR je Aktie belaufen.

