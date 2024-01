BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,15 EUR zu. Bei 45,15 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.684 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Mit Abgaben von 10,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot