BASF Aktie News: BASF am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 49,27 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 49,70 EUR. Mit einem Wert von 49,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.727.989 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,35 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,00 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,20 Prozent zurück. Hier wurden 17,55 Mrd. EUR gegenüber 19,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

