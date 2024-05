BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 47,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 370.097 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 25.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17,55 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zurück

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt mittags