BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 46,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 46,37 EUR. Bei 46,38 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.109.176 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 16,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (37,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 22,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,79 EUR angegeben.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 31.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2024 dürfte BASF die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,88 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

