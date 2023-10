BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 41,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 41,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 444.013 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,65 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 49,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.07.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,15 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,50 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

