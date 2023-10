BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 41,85 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 41,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 42,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,78 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 984.689 Stück gehandelt.

Bei 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,14 Prozent wieder erreichen. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,05 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 vorlegen. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,50 EUR fest.

