BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,62 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 41,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.357 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,84 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 3,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,05 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.305,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.946,00 EUR umgesetzt worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,50 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

