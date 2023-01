BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von BASF

Aktien in diesem Artikel BASF 52,39 EUR

Die BASF-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 52,62 EUR abwärts. Bei 52,55 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,74 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 34.188 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 23,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 38,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,55 EUR.

Am 26.10.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.946,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.669,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

