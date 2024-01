BASF Aktie News: BASF am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 44,54 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,76 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 527.245 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 17,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,23 EUR an.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

