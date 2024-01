BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 44,48 EUR bewegte sich die BASF-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BASF-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,42 EUR. Bei 44,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 42.511 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 21,49 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,23 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 21.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

