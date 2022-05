BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel BASF 51,37 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 31.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 51,33 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,23 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,30 EUR. Bisher wurden heute 1.250.545 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 26,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,47 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 70,43 EUR.

Am 29.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.083,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 28.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,75 EUR je BASF-Aktie.

