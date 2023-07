BASF Aktie News: BASF am Montagmittag tiefer

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 49,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 49,27 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,71 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 748.387 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 30,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,61 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BDI-Chef sieht weder grünes Wirtschaftswunder noch billigen Strom

BASF-Aktie dreht dennoch deutlich ins Plus: BASF mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick