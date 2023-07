BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 48,78 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 48,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 48,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.591 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 9,74 Prozent niedriger. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 28,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,61 EUR.

Am 28.07.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.305,00 EUR – eine Minderung von 24,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.974,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 31.10.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,03 EUR je BASF-Aktie.

