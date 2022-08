BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel BASF 41,44 EUR

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,18 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 42,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,36 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 104.749 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (39,33 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 7,25 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 62,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.07.2022. Das EPS belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 2,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.974,00 EUR im Vergleich zu 19.753,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

