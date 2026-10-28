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Experten-Einschätzung

BASF-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

BASF-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Die BASF-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.38 EUR -0.66 EUR -1.27 %
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Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe dank besserer Margen auf bereinigter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Resultate lieferten aber auch den Pessimisten genügend Argumente. So beinhalte die erneut angehobene Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für das Schlussquartal eine schwächere Entwicklung als im Marktkonsens widergespiegelt. Dazu kämen das überraschend schwache Agrarchemiegeschäft und die immer noch enttäuschende Barmittelentwicklung. Zur angestrebten Übernahme von Evonik dürfte sich BASF in der Analystenkonferenz zu den Zahlen äußern /rob/gl/ag

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BASF-Aktie notierte um 09:16 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 51,83 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 22,82 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 208.290 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 21,7 Prozent aufwärts. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:14 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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Datum Rating Analyst
09:31 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

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