DAX24.334 -1,5%Est505.976 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +2,9%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.665 +1,1%Euro1,1765 +0,3%Öl94,73 +2,5%Gold4.794 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Siemens Energy, Ölpreise im Fokus
Top News
BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Neue Spannungen zwischen USA und Iran: Ölpreise steigen wieder deutlich Neue Spannungen zwischen USA und Iran: Ölpreise steigen wieder deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analyse im Fokus

BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

20.04.26 11:04 Uhr
Bernstein Research ändert die Perspektive: Neues Rating für BASF-Aktie | finanzen.net

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der BASF-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52,57 EUR -0,29 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:48 Uhr 0,5 Prozent auf 52,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 364.681 BASF-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 18,2 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
11:01BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:01BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
24.03.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen