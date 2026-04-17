Analyse im Fokus

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der BASF-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:48 Uhr 0,5 Prozent auf 52,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 364.681 BASF-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 18,2 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.