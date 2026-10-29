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Aktie unter die Lupe

BASF-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

BASF-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
53.07 EUR 0.50 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 09:37 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,79 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 85.341 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 23,9 Prozent aufwärts. Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

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Datum Rating Analyst
09:51 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 BASF Outperform Bernstein Research
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.10.26 BASF Outperform Bernstein Research

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