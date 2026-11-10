BASF-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein

Bewertung im Blick

10.11.26 10:49 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung in New York mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef Markus Kamieth habe den Eindruck vermittelt, dass das kurzfristige Geschäft robust verlaufe, schrieb Sebastian Bray am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Es herrsche jedoch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die vom Iran-Krieg getriebene Profitabilität im Bereich der Upstream-Chemikalien auch 2027 wieder erreicht werden könne. Die Messlatte für das kommende Jahr liege hoch, doch der Fokus liege vor allem auf einem möglichen Evonik-Deal. Die Spekulationen darüber dürften noch einige Monate ohne eine Entscheidung anhalten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:33 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,24 EUR nach oben. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 154.480 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 27,3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / GMT

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