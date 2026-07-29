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BASF-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

BASF-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

Die BASF-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Christian Bell hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an. Der Chemiekonzern sehe eine stabile Nachfrage ins zweite Halbjahr hinein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 51,34 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 723.288 BASF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20,5 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

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