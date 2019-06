BASF baut bis zu 200 Stellen in Münster ab

Aktien in diesem Artikel BASF 61,50 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF reagiert mit einem Stellenabbau im Lackgeschäft auf die schwächelnde weltweite Automobilproduktion. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Unternehmensbereich Coatings bis Ende 2021 am Standort Münster bis zu 200 Stellen abbauen. Erreicht werden soll dies über natürliche Fluktuation und ein Freiwilligenprogramm.

Mit dem Abbau will BASF seine Wettbewerbsfähigkeit sichern. "Die Konjunktur und handelspolitische Entwicklungen können wir nicht beeinflussen", sagte Sören Bauermann, Geschäftsführer der BASF Coatings GmbH in Münster. "Aber wir können BASF Coatings auf einem nachhaltig profitablen Wachstumskurs halten, indem wir unsere Strategie und Strukturen anpassen." Gleichzeitig werde in den Standort Münster investiert.

Münster ist der Hauptsitz des BASF-Unternehmensbereichs Coatings. Weltweit beschäftigt Coatings rund 11.000 Mitarbeiter, davon 2.300 in Münster.

