BASF baut weitere Neopentylglykol-Anlage in China

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF baut in China eine neue Anlage für die Herstellung von Neopentylglykol (NPG). Die Anlage soll jährlich 80.000 Tonnen NPG am neuen BASF-Verbundstandort in Zhanjiang, China, produzieren, wie der Chemiekonzern mitteilte. Damit will BASF der wachsenden Nachfrage von Kunden in China, dem weltweit größten Chemiemarkt, Rechnung tragen.

In Betrieb genommen werden soll die neue Anlage im vierten Quartal 2025. Dadurch erhöht sich BASFs NPG-Produktionskapazität weltweit auf 335.000 Tonnen pro Jahr von 255.000 Tonnen.

NPG ist laut Mitteilung ein chemisches Zwischenprodukt, zum Beispiel bei der Herstellung von Pulverlacken, die besonders in der Bauindustrie und bei der Beschichtung von Haushaltsgeräten zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von Pulverlacken lassen sich laut BASF die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) um bis zu 50 Prozent reduzieren und Emissionsnormen leichter einhalten. Daneben wird NPG für Schmiermittel, Weichmacher und Arzneimittel verwendet, zum Beispiel als chemischer Baustein bei der Synthese von Hormonen, Herz-Kreislauf-Medikamenten und Schmerzmitteln.

BASF stellt NPG bereits in Ludwigshafen, Freeport/USA, sowie in Nanjing und Jilin in China her.

October 11, 2022 05:33 ET (09:33 GMT)