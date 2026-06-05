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BASF-CEO hält Analystenkonsens zum zweiten Quartal für erreichbar

08.06.26 13:52 Uhr
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BASF
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DOW JONES--BASF-Vorstandschef Markus Kamieth hat Analysten in ihrer Erwartung an das zweite Geschäftsquartal nach den ersten beiden Monaten bestätigt. "Insgesamt würde ich sagen, dass der Mai eine Fortsetzung eines ziemlich starken Aprils darstellt", sagte der Manager bei einer Analystenpräsentation zum neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang auf eine entsprechende Nachfrage und verwies auf die recht robusten Preise für Chemikalien. "Wir erwarten daher, dass wir im zweiten Quartal die Analystenerwartungen angesichts der aktuellen Dynamik erfüllen können", fügte er hinzu. Allerdings stehe der Juni noch aus.

Der kurzfristige starke Nachfrageanstieg als Folge des Irankrieges im März habe sich allerdings normalisiert, so Kamieth. Hier habe eine gewisse Unsicherheit insbesondere in den Wertschöpfungsketten in Europa die Nachfrage getrieben, und diese schwäche sich nun etwas ab. Laut dem aktuellen Vara-Konsens erwarten Analysten im Schnitt von BASF im zweiten Quartal ein EBITDA vor Sonderposten von 2,02 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 07:52 ET (11:52 GMT)

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