BASF - Endlich vor strategischer Bodenbildung
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Seit fast 14 Jahren entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der DAX®. Steht diese extrem lange Phase der Underperformance jetzt möglicherweise vor ihrem Ende? Die entscheidende Rolle spielen dabei die Hochpunkte bei 54/55 EUR. In jedem der letzten vier Jahre hat sich der Chemietitel mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre endgültig als langfristige Bodenbildung interpretiert werden (siehe Chart). Einen Fingerzeig, dass ein Ausbruch nach oben an Konturen gelingt, liefert auch die 38-Monats-Linie (akt. bei 46,90 EUR). Statt das untere Ende der Bodenbildung anzusteuern, hat das Papier jüngst die langfristige Glättung bereits als Sprungbrett genutzt. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 18 EUR. Das wäre dann die Basis, um die eingangs beschriebene Phase der Underperformance endgültig zu den Akten zu legen. Der Jahreschart der BASF-Aktie liefert ein weiteres spannendes Argument: In der höchsten aller Zeitebenen liegt ein sog. „Außenstab“ vor, der bei einem Ausbruch nach Norden ebenfalls konstruktiv nach oben aufgelöst wäre.
BASF (Monthly)
5-Jahreschart BASF
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de