DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,62 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.335 -0,4%Euro 1,1081 -0,1%Öl 93,1 +0,4%Gold 3.960 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

BASF - Endlich vor strategischer Bodenbildung

Jörg Scherer

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Endlich vor strategischer Bodenbildung?

Seit fast 14 Jahren entwickelt sich die BASF-Aktie schlechter als der DAX®. Steht diese extrem lange Phase der Underperformance jetzt möglicherweise vor ihrem Ende? Die entscheidende Rolle spielen dabei die Hochpunkte bei 54/55 EUR. In jedem der letzten vier Jahre hat sich der Chemietitel mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre endgültig als langfristige Bodenbildung interpretiert werden (siehe Chart). Einen Fingerzeig, dass ein Ausbruch nach oben an Konturen gelingt, liefert auch die 38-Monats-Linie (akt. bei 46,90 EUR). Statt das untere Ende der Bodenbildung anzusteuern, hat das Papier jüngst die langfristige Glättung bereits als Sprungbrett genutzt. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 18 EUR. Das wäre dann die Basis, um die eingangs beschriebene Phase der Underperformance endgültig zu den Akten zu legen. Der Jahreschart der BASF-Aktie liefert ein weiteres spannendes Argument: In der höchsten aller Zeitebenen liegt ein sog. „Außenstab“ vor, der bei einem Ausbruch nach Norden ebenfalls konstruktiv nach oben aufgelöst wäre.

BASF (Monthly)

Chart BASF
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Chart BASF
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.