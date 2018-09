BASF erhöht Hexandiol-Kapazität um 40 Prozent

BASF 78,30 EUR -1,72% Charts

FRANKFURT (Dow Jones)-- BASF reagiert auf die steigende Nachfrage nach dem Zwischenprodukt 1,6-Hexandiol (HDO) und erhöht dessen Produktionskapazität in Ludwigshafen erheblich. Nach Inbetriebnahme der Anlagen in drei Jahren wird der Chemiekonzern an seinem Heimatstandort und am texanischen Werk in Freeport jährlich mehr als 70.000 Tonnen HDO produzieren.

Derzeit liege die Kapazität bei 50.000 Jahrestonnen, sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage. Damit entspricht der Zubau einem Plus von 40 Prozent. HDO wird bei der Herstellung von hochwertigen Lacken, Polyurethan-Kunststoffen, Klebstoffen und bei Kosmetika eingesetzt.

