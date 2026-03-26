BASF findet Käufer für Produktionsanlagen in Höchst

DOW JONES--Die Agrarsparte von BASF hat einen Käufer für seine Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst gefunden. Käufer ist eine vor Ort tätige Tochter des Auftragsfertigers ProChem, wie beide Seiten mitteilten. BASF hatte die Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 24.000 Jahrestonnen bis Ende 2024 zur Herstellung des Breitband-Herbizids Glufosinat-Ammonium genutzt.

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Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht. Der Verkauf soll bis Ende März nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

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March 27, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)