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BASF hebt Jahresausblick nach unerwartet guten 2Q-Zahlen an

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BASF
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DOW JONES--BASF hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Mengen profitiert. Der DAX-Konzern steigerte Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet. Den Ausblick für das operative Ergebnis hob der Chemiekonzern an.

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BASF geht für das Gesamtjahr nun von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro nach 6,6 Milliarden im Vorjahr aus. Bislang hatte der Konzern 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro angepeilt, während die Analystenschätzung bei 7,3 Milliarden Euro liegt.

Der freie Cashflow soll weiterhin 1,5 bis 2,3 Milliarden Euro erreichen nach 1,3 Milliarden im Vorjahr. Die Analystenprognose liegt bei 2,3 Milliarden.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte auf 2,4 Milliarden Euro von 1,6 Milliarden Euro zu. Alle Segmente bis auf Surface Technologies hätten zum Anstieg beigetragen, so BASF.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 05:56 ET (09:56 GMT)

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