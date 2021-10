BASF hebt zum dritten Mal die Prognose an

Aktien in diesem Artikel BASF 63,24 EUR

-1,00% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF hebt angesichts der anhaltend soliden Nachfrage zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Der Chemieriese rechnet für das Gesamtjahr mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 7,5 bis 8,0 Milliarden Euro anstatt wie bisher mit 7 bis 7,5 Milliarden Euro, wie er bei Veröffentlichung der aktuellen Zwischenbilanz in Ludwigshafen mitteilte. Der Umsatz wird zwischen 76 und 78 (bisher: 74 bis 77) Milliarden Euro erwartet.

Schon im April und Juli war die Prognose wegen der dynamischen Erholung jeweils angehoben worden. Analysten hatten mit der dritten Erhöhung durchaus gerechnet: Ihr von Vara Research erstellter Konsens sah das bereinigte EBIT zuletzt bei 7,691 Milliarden Euro.

BASF verzeichnete im abgelaufenen Quartal steigende Nachfrage aus allen Segmenten. Während die Absatzmengen um 6 Prozent stiegen, kletterten die Preise um 36 Prozent. Zugleich erhöhten sich aber auch die Kosten. "Unsere Downstream-Geschäfte sind nach wie vor mit weiter steigenden Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten konfrontiert", sagte Konzernchef Martin Brudermüller. "Preiserhöhungen in den meisten Downstream-Geschäften konnten diese höheren Kosten nur teilweise ausgleichen."

Starke Ergebnisbeiträge bei Basischemikalien und Kunststoffvorprodukten sorgten dafür, dass das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) 1,87 Milliarden Euro erreichte - 1,3 Milliarden mehr als im Jahr zuvor.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 5,9 Milliarden auf 19,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,25 Milliarden Euro - 3,4 Milliarden mehr als im Vorjahr. Hier profitierte BASF auch vom Gewinnsprung beim Öl- und Gasförderer Wintershall Dea, an dem der Konzern mit zwei Dritteln beteiligt ist.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 01:26 ET (05:26 GMT)