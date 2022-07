BASF prüft Verkauf von Teilen der Lebensmittelinhaltsstoffe

Aktien in diesem Artikel BASF 42,80 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF wird sich im Zuge der angekündigten Neuausrichtung seines Geschäftssegments Nutrition & Health möglicherweise von einem Teil des bisherigen Portfolios trennen. Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel sagte bei Vorlage der Zwischenbilanz für das zweite Quartal, die am Standort Illertissen in Bayern produzierten Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Gesundheit lieferten nur wenige Synergien zum übrigen Portfolio und seien auch nur begrenzt in den BASF-Verbund integriert. "Daher werden wir strategische Optionen prüfen, um geeignete Möglichkeiten für dieses Geschäft zu identifizieren", so Engel.

July 27, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)